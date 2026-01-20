SALUBRITAT
Habitatges de la partida de Boixadors, inundats d’aigües fecals i deixalles
Arran de la pluja es desborda el clavegueram i causa també desperfectes en parcel·les. Els veïns diuen que és recurrent i exigeixen solucions a la Paeria, que farà requeriments a Alpicat i l’ACA
Veïns del camí de l’Estruc, a la partida de Boixadors, denuncien que la intensa pluja de dissabte va provocar un desbordament del clavegueram que va inundar les parcel·les de les seues torres d’aigües fecals, acompanyades de deixalles i residus, com preservatius i tampons, i fins i tot de rates mortes. Remarquen que aquesta situació es repeteix amb cada episodi de fortes precipitacions i asseguren que han comunicat aquesta situació a la Paeria en diverses ocasions. Per exemple, l’any passat van patir aquesta incidència al juliol, al setembre i al novembre. Atribueixen les inundacions a una conducció d’aigües fecals procedent d’Alpicat que no pot absorbir la pluja intensa i es desborda, i reclamen una solució urgent.
“És la nostra dana particular i periòdica. Quan plou, se’ns inunden les finques i les cases amb aigües fecals, amb el consegüent problema de salut pública que genera, que és molt greu, i deixant tota mena d’objectes no gaire recomanables”, va explicar una afectada. Va apuntar que arran d’aquests fets “els terrenys no són aptes per fer horts i, en el meu cas, la fúria amb què va entrar l’aigua ha destrossat la finca, per la qual cosa estic pensant a presentar una reclamació d’indemnització, tant per l’hort com per l’accés i altres afectacions”.
La reincidència d’aquesta situació ha portat els 40 titulars de més de 25 parcel·les d’aquesta zona a constituir-se com a associació de veïns Camí de l’Estruc, de la qual només falta un tràmit, i ahir es van reunir amb l’ajuntament.
La Paeria va confirmar que el problema parteix d’un col·lector d’aigües residuals d’Alpicat que connecta amb el clavegueram de Lleida per al seu tractament a la depuradora. Va afirmar que “funciona des dels noranta i ha complert adequadament la seua funció, malgrat l’augment de població d’Alpicat”. Però va afegir que també rep aigües pluvials i “això genera un excés de cabal en episodis de pluja” que causa l’aixecament de tapes i desbordaments que afecten parcel·les, situació que comporta “problemes de salubritat i desperfectes al camí i als accessos als habitatges”. Va subratllar que durant la redacció del pla de clavegueram de Lleida ja va advertir l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que el col·lector no pot assumir l’excés de cabal i va contactar amb el consistori d’Alpicat, “sense que s’hagi aportat cap solució”. Ara, la Paeria li farà un requeriment perquè “deixi de fer un ús indegut d’aquest col·lector” i un altre a l’ACA, com a titular de la infraestructura, “donant-los un termini perquè resolguin el problema”. Si no prenen mesures, “com a últim recurs” optarà per la via judicial.