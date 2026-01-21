TRIBUNALS
A judici per intentar violar i per maltractar la parella
La Fiscalia sol·licita una condemna de set anys de presó. Hauria intentat fer-la pujar a un cotxe en contra de la seua voluntat
La Fiscalia sol·licita una condemna de set anys i mig de presó i deu més de llibertat vigilada per a un home acusat d’intentar violar, maltractar, coaccionar i amenaçar la que havia estat la seua parella. Es preveu que el judici se celebri el dijous vinent 29 de gener a l’Audiència de Lleida. La vista oral ja es va programar per al 30 d’octubre de l’any passat però no es va arribar a celebrar.
Els fets, segons el Ministeri Públic, s’haurien produït a la capital del Segrià entre el setembre i el desembre de 2022. En una de les ocasions, segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia, l’acusat va intentar forçar sexualment la seua parella en l’interior d’un vehicle en un camí quan es dirigien a Lleida. La denunciant va deixar llavors la relació. Tanmateix, segons el Ministeri Públic, el processat va provar de pressionar-la perquè tornessin a ser parella i va intentar fer-la pujar a un vehicle en contra de la seua voluntat i dos persones van poder evitar-ho. També l’hauria amenaçat: “Et trobaré i te les hauràs amb mi.” Per tot això, considera que se l’ha de condemnar per quatre delictes que sumen set anys i mig de presó: agressió sexual en grau de temptativa (petició de cinc anys de presó), maltractament (deu mesos), amenaces (deu mesos) i coaccions (deu mesos). També sol·licita deu anys de llibertat vigilada, ordres d’allunyament i de prohibició de comunicació, que durant sis anys no pot treballar amb menors i que indemnitzi la víctima amb 5.000 euros pels danys morals ocasionats. El cas va ser investigat pel jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida.
D’altra banda, l’Audiència té previst jutjar avui un home acusat d’abusar sexualment de la seua filla, que pateix una discapacitat, entre els anys 2000 i 2013 quan la víctima era menor d’edat. La Fiscalia sol·licita una condemna de 15 anys de presó per un delicte continuat d’agressió sexual a menor de 16 anys amb accés carnal. En aquest sentit, el Ministeri Públic sol·licita la màxima pena que el Codi Penal preveu per a aquest delicte.