SEGURETAT
Les multes de la Urbana de Lleida per incivisme es disparen un 81% el 2025 i arriben a les 813
Representen una mitjana de més de 15 a la setmana. La Paeria anuncia catorze accions per desplegar el pacte per la convivència i el civisme, que té 102 adhesions, xifra que el PP veu un “fracàs”
La Guàrdia Urbana va imposar l’any passat 813 multes per incomplir les ordenances municipals, com la de civisme i la de residus, fet que suposa una mitjana de més de 15 cada setmana i representa un notable increment, del 81,47%, respecte a les 448 del 2024, segons dades facilitades ahir en la comissió de Seguretat, Mobilitat i Civisme.
La tinenta d’alcalde Cristina Morón va explicar que preveuen desplegar el pacte per la convivència i el civisme amb catorze mesures i un pla de treball que començarà aquest mes amb accions educatives i de comunicació.
Al març es posarà en marxa un servei de mediació i a la primavera, campanyes a l’espai públic. Al juny es presentarà un catàleg educatiu i al novembre hi haurà una jornada d’avaluació.
El pla preveu un plenari de la infància centrat en el civisme i la seguretat i experiències pilot en l’educació no formal. En l’àrea de cura de l’espai públic, contempla un mapatge permanent de problemàtiques, campanyes de civisme als barris, accions per millorar la recollida de residus en mercats i de conducció responsable de patinets, així com actuacions en espais festius i nocturns.
També inclou accions de bon tracte en comunitats veïnals i l’elaboració d’un procediment municipal davant dels discursos d’odi. A més, s’incorporaran dos educadors de carrer.
El pacte compta de moment amb 102 adhesions, 41 d’entitats i 61 de persones a títol individual, xifres que el cap de l’oposició, Xavi Palau (Partit Popular), considera un “fracàs”.
En la comissió també es va informar que l’avantprojecte d’ordenança de civisme ha incorporat esmenes de l’oposició i del mateix govern i actualment està pendent de l’informe del secretari general. A més, hi haurà noves reunions amb els grups per seguir amb la seua tramitació.
Més actes per drogues i armes
El 2025 van augmentar un 43,10%, de 1.441 a 2.062, les actes en aplicació de la llei Orgànica 4/2015 de seguretat ciutadana, que corresponen a control de drogues i armes. Les intervencions de policia judicial van créixer de 1.572 a 1.916 (+21,88%) i les vinculades a policia administrativa, de 1.831 a 2.230 (+21,79%). Hi va haver un 7,05% més d’identificacions per seguretat ciutadana (de 18.775 a 20.098) i un 3,27% d’intervencions d’auxili a ciutadans (de 2.112 a 2.181). Les relacionades amb el dret a reunió van caure un 16,74% (de 215 a 179).
Augmenten els atropellaments i els accidents amb bicis i patinets
La Policia Local va interposar un 15,18% més de denúncies de trànsit el 2025, un total de 27.159 (una mitjana de 522 a la setmana o 74 al dia), davant les 23.579 de l’any anterior. Les intervencions en accidents van augmentar un 3,76% (de 2.343 a 2.432), però la lesivitat va disminuir de 307 a 386 (-2,77%). Es van incrementar encara més, un 25%, els sinistres amb bicicletes implicades (de 40 a 50) i amb patinets elèctrics (de 142 a 170, un 19,72% més). També hi va haver un 13,13% més d’atropellaments (de 22 a 112). En aquest sentit, el Comú va instar el govern municipal a complir el pla de mobilitat urbana, avançar en la millora de l’ordenança de mobilitat i treballar amb el mapa de sinistralitat per reduir els accidents.D’altra banda, els delictes encausats a persones detingudes van disminuir un 29,94% (de 1.109 a 777) i els serveis relacionats amb menors, un 17,82% (de 348 a 286).