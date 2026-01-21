MOBILITAT
“Lleida és l’única capital catalana que no té projectat un tramvia”
La Fundació Mobilitat Sostenible planteja una línia que recorri les artèries principals de la ciutat. “Si la Paeria assumeix el projecte, podria estar circulant el 2032”
“Barcelona té un tramvia que li ha donat excel·lents resultats, Tarragona n’està construint un i Girona l’està projectant, ara és el torn de Lleida.” Així de clar es va mostrar el president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, Pau Noy, sobre si Lleida podria tenir una xarxa de tramvia. Una proposta que la seua fundació va fer pública fa mesos arran d’un estudi que considerava Lleida com una candidata “excel·lent” per tenir aquest mitjà de transport i que ahir va presentar a associacions de veïns, partits polítics, entitats i ciutadans en una conferència a la sala Jaume Magre.
La proposta que va presentar ahir Noy presenta un traçat inicial de 5,5 quilòmetres que connectaria punts neuràlgics de la ciutat com l’hospital Arnau de Vilanova, la Universitat de Lleida i el centre passant per carrers com rambla Ferran, avinguda Catalunya, rambla d’Aragó, Rovira Roure o Corregidor Escofet. “Amb el tramvia tot són avantatges, capta molts més viatgers, funciona amb energia renovable, redueix la contaminació acústica i, allà on passa, millora l’aspecte de la ciutat, només cal veure com ha transformat la Diagonal de Barcelona”, va dir Noy, que va afegir que, a nivell d’obres, el de Lleida “seria un tramvia fàcil de fer perquè circularia per avingudes amples”.
Pel que als costos econòmics, que la Fundació estima que serien d’uns 86 milions d’euros, Noy va remarcar que “la llei ferroviària catalana estableix que aquesta infraestructura l’hauria de fer la Generalitat, per la qual cosa al consistori no li suposaria cap cost”. De fet, va assegurar que “si es fa el còmput de 10 anys, la ciutat guanyaria uns 26 milions d’euros amb el tramvia que podria destinar a ampliar la seua xarxa, que es complementaria amb els autobusos urbans, les línies dels quals s’haurien de redefinir”,
Després de la conferència d’ahir, des de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura continuaran donant a conèixer el seu projecte amb l’objectiu que l’ajuntament “faci seua” aquesta iniciativa. “Si a finals d’any el govern municipal aposta pel tramvia i presenta la seua proposta a la Generalitat, l’any 2032 podria estar circulant”, va concloure el president de l’entitat.