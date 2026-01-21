EQUIPAMENTS
Queixes per la falta de llum al baixador de busos
Usuaris del baixador de busos del carrer Saracíbar van denunciar que dilluns el passadís d’accés a les andanes estava completament a les fosques, augmentant així tant la sensació de degradació com la d’inseguretat de la vella terminal. “Fa por, he acompanyat la meua filla que agafés l’autocar i m’he indignat al veure que la meitat del baixador estava a les fosques, és un espai que utilitza molta gent diàriament i no pot ser que estigui així”, va lamentar un veí. Tanmateix, ahir a la tarda tant el passadís d’accés com la zona d’andanes del baixador tenien llum. L’edifici acumula des de fa anys queixes tant pel seu mal estat com per l’absència de punts per comprar bitllets. El baixador estarà actiu fins que les obres de la nova estació ubicada al costat de la terminal de trens estiguin acabades en les properes setmanes.