URBANISME
Un camí com un colador
El Camí d’Almacelles de Sucs està ple de clots que dificulten el pas de vehicles. Junts exigeix una inspecció i una reparació urgent per seguretat
“És un camí que s’utilitzaria molt més si estigués en bon estat, però està ple de sots i de clots.” Així defineix l’alcalde pedani de Sucs, Guillem Boneu, l’estat en el qual es troba el Camí d’Almacelles, també conegut com Camí de la Vinya, i el seu pèssim estat. “Està molt malament, es tracta d’un camí que dona sortida a una de les variants del poble i és molt útil perquè, pràcticament, és un accés directe a Almacelles, però ja porta molt temps amb molts clots i poc manteniment”, va lamentar Boneu. La seua millora és una tasca pendent des de fa temps i està contemplada dins del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat. “Ja fa temps que esperem que es faci aquesta millora, que no hauria de tardar gaire, però mentrestant el que farem serà fresar-lo per tapar els clots i que sigui un camí de terra fins que es faci la millora del PUOSC, que consistirà a enquitranar tot el camí”, va dir l’alcalde pedani. Boneu també va recordar que, dins del PUOSC, “hi ha previstes diverses millores a Sucs, com el condicionament de diverses places, que la pista esportiva sigui apta per estar federada o l’arranjament de diverses parets”.
Per la seua part, el grup municipal de Junts va exigir una millora urgent del Camí d’Almacelles ja que “presenta un greu estat de deteriorament i posa en risc la seguretat de veïns i usuaris”. En aquest sentit, la vocal de Junts a la població, Laura Berenguer, va recordar que aquest camí ja presentava deficiències fa anys, però ara està en tan mal estat que fins i tot “obliga en alguns trams a sortir de la calçada”, fet que “compromet la seguretat de la via, incrementa el risc d’accidents, danys materials i dificulta l’accés de veïns a serveis essencials”. Sobre això, la portaveu del grup, Violant Cervera, va exigir al govern municipal una inspecció tècnica immediata del camí, reparar-lo urgentment, planificar les obres i, si fa falta, adoptar mesures provisionals per als veïns. “El manteniment de les vies municipals és una obligació bàsica de l’ajuntament i s’ha d’actuar amb urgència per evitar incidents”, va remarcar Cervera.