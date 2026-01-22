SEGRE
El PP vol que els veïns decideixin els usos de les Josefines

Xavi Palau, amb membres de l’associació Templers-Escorxador. - PP LLEIDA

El Partit Popular i l’associació de veïns Templers-Escorxador van reclamar ahir a la Paeria l’obertura d’un procés participatiu per decidir el futur de l’antic convent de les Josefines. Un espai que la Paeria vol convertir en un hub amb espais comunitaris i allotjament per a persones vulnerables. Tant l’entitat com el líder del PP, Xavi Palau, van denunciar la falta de transparència d’aquest projecte. “Avancen d’esquena al barri”, va criticar Palau.

