URBANISME
L’ajuntament renova 61 papereres de l’Eix
La Paeria va iniciar ahir la substitució de seixanta-una papereres de l’Eix Comercial per un nou model antirovell, anticorrosiu i que compta amb un cobriment a la part superior. Tenen 80 litres de capacitat, compten amb cendrer, tenen el logo de la Paeria i seran als carrers Sant Joan, Carme, Cardenal Remolins, Magdalena, Pi i Margall, Major, Sant Antoni, Alcalde Costa i a les places de la Sal, de la Paeria i Sant Joan. La previsió és que la Paeria instal·li en les properes setmanes les noves papereres, que formen part d’un lot de 121 que ha costat 51.170,30 euros, IVA inclòs. A més de les 61 de l’Eix, també s’instal·laran per rambla Ferran. La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, i la regidora de Comerç, Pilar Bosch, van visitar ahir la renovació de les papereres amb representants dels comerciants de l’Eix.