Retards i trens cancel·lats en la represa del servei de Rodalies a Lleida

Els usuaris es desplacen a les estacions amb molts dubtes després de dos dies sense trens

El trajecte entre Lleida i Calaf de l'RL4 es fa per carretera amb autobús

Viatgers de l'RL4 han de fer el trajecte entre Lleida i Calaf en autobús.Santi Costa Domingo

Lluís Serrano
Publicat per
redacció 

Creat:

Actualitzat:

El servei de Rodalies i Regionals a l'àrea de Lleida s'ha reprès aquest divendres amb retards de més de mitja hora i trens cancel·lats, com el de la RL3 Lleida-Cervera de les 8.03 hores. En aquest sentit, als viatgers d'aquest servei se'ls ha indicat que farien el recorregut amb bus, però quan es trobaven a la porta de l'estació els han informat que el servei alternatiu per carretera se suspenia i que haurien d'esperar al tren de les 08.42 h de l'RL4 (Lleida-Terrassa). No obstant, aquest tren no ha arribat a l'estació de Lleida fins a tres quarts de deu. Des d'aleshores no hi ha hagut més trens de l'RL4 entre Lleida i Calaf i els viatgers han de fer el recorregut amb servei alternatiu per carretera.

A Tàrrega, el tren que havia d’arribar a l’estació a les 7.01 hores procedent de Terrassa, segons els panells informatius, no ho ha fet fins gairebé una hora i mitja més tard, a les 8.25 hores. Per la seua part, el procedent de Lleida, amb parada prevista a Tàrrega a les 7.00 hores, ha arribat finalment a les 7.23 hores.

Video rodalies Lleida / Amado Forrolla

El tren de Rodalies que havia d'arribar a l'estació de Lleida a les vuit ho ha fet a tres quarts de deu / Amado Forrolla

Després de dos dies sense trens, els usuaris s'han desplaçat a les estacions amb molts dubtes i incertesa, però confiats de poder viatjar cap a la seva destinació.

Un tren de Rodalies a l'estació de Tàrrega aquest divendres a primera hora del matí.

Un tren de Rodalies a l'estació de Tàrrega aquest divendres a primera hora del matí.Laia Pedrós

"Aquests dos dies he estat l'agafant l'autobús, però he arribat una hora tard a la feina", ha lamentat en Javier, que viatja diàriament entre Lleida i Mollerussa. A Tàrrega, alguns usuaris han preferit anar amb temps a l'estació per si finalment havien de viatjar en autobús. El primer tren que arribava a la capital de l'Urgell des de Terrassa, previst per a les 07.00 h, no ha arribat fins a les 08.30 hores.

La megafonia informa de la represa del servei i es veuen trens circulant amb crespons negres al vidre de les cabines com a mostra de dol pels maquinistes morts en els accidents.

