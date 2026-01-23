Retards i trens cancel·lats en la represa del servei de Rodalies a Lleida
Els usuaris es desplacen a les estacions amb molts dubtes després de dos dies sense trens
El trajecte entre Lleida i Calaf de l'RL4 es fa per carretera amb autobús
El servei de Rodalies i Regionals a l'àrea de Lleida s'ha reprès aquest divendres amb retards de més de mitja hora i trens cancel·lats, com el de la RL3 Lleida-Cervera de les 8.03 hores. En aquest sentit, als viatgers d'aquest servei se'ls ha indicat que farien el recorregut amb bus, però quan es trobaven a la porta de l'estació els han informat que el servei alternatiu per carretera se suspenia i que haurien d'esperar al tren de les 08.42 h de l'RL4 (Lleida-Terrassa). No obstant, aquest tren no ha arribat a l'estació de Lleida fins a tres quarts de deu. Des d'aleshores no hi ha hagut més trens de l'RL4 entre Lleida i Calaf i els viatgers han de fer el recorregut amb servei alternatiu per carretera.
A Tàrrega, el tren que havia d’arribar a l’estació a les 7.01 hores procedent de Terrassa, segons els panells informatius, no ho ha fet fins gairebé una hora i mitja més tard, a les 8.25 hores. Per la seua part, el procedent de Lleida, amb parada prevista a Tàrrega a les 7.00 hores, ha arribat finalment a les 7.23 hores.
El tren de Rodalies que havia d'arribar a l'estació de Lleida a les vuit ho ha fet a tres quarts de deu / Amado Forrolla
Després de dos dies sense trens, els usuaris s'han desplaçat a les estacions amb molts dubtes i incertesa, però confiats de poder viatjar cap a la seva destinació.
"Aquests dos dies he estat l'agafant l'autobús, però he arribat una hora tard a la feina", ha lamentat en Javier, que viatja diàriament entre Lleida i Mollerussa. A Tàrrega, alguns usuaris han preferit anar amb temps a l'estació per si finalment havien de viatjar en autobús. El primer tren que arribava a la capital de l'Urgell des de Terrassa, previst per a les 07.00 h, no ha arribat fins a les 08.30 hores.
La megafonia informa de la represa del servei i es veuen trens circulant amb crespons negres al vidre de les cabines com a mostra de dol pels maquinistes morts en els accidents.
Comarques
Rodalies restableix progressivament la circulació de trens després de dos dies d’aturada
redacció / ACN