Suspenen parcialment el servei de Rodalies aquest dissabte, amb molta afectació a Lleida

Es faran revisions sobre punts amb risc d'esllavissada

Un tren aturat a Tàrrega aquest divendres.

Un tren aturat a Tàrrega aquest divendres.

Renfe ha aclarit aquest dissabte que el servei de Rodalies serà parcial perquè es faran revisions sobre els punts amb risc d'esllavissada. El Departament de Territori havia comunicat que Renfe i Adif havien comunicat al Govern la incapacitat d'operar el servei ordinari, i l'operadora ha concretat més tard que hi haurà trens en algunes línies, però molt servei per carretera també mentre es fan revisions després del nou despreniment de divendres a la tarda entre Maçanet i Blanes. Segons Renfe, hi haurà l'oferta habitual a l'R2, R2 Nord, R2 Sud i R8, així com a l'R16 i R17. A la resta, hi haurà afectacions.

A l’R13 hi ha servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Lleida, així com a l’R14 entre Reus i Lleida i a l’R15 entre Reus i Riba-roja.

L’RL4 té servei alternatiu per carretera entre Manresa i Cervera. Renfe posarà llançadores per la via d’ample estàndard per als usuaris de Lleida.

