SOCIETAT
Lleida commemora les víctimes de l'Holocaust i instal·larà cinc llambordes Stolpersteine noves
Aquest diumenge, en un acte on s'han interpretat peces musicals i poesies
La Paeria ha celebrat aquest diumenge un acte en motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat, celebrat davant l'escultura FITA de l'artista Àngel Eroles.
En l'acció, la tinenta d'alcalde, Cristina Morón, ha anunciat la instal·lació de cinc llambordes Stolpersteine noves, en record a deportats que van viure a Lleida; Antoni Mir Jové, Sabino Vallejo San Pedro, Ramon Vidal Tomàs, Carmel Chacó Palau i León Luengo Muñoz.
Morón ha afirmat que des de l'ajuntament treballen "perquè cada nom, cada rostre i cada història tingui un lloc en la nostra ciutat i en la nostra consciència”.
Per la seua banda, el regidor de Drets Civils, Roberto Pino, ha remarcat la importància de la commemoració per “reafirmar el compromís de Lleida amb la pau i els drets humans” i ha agraït a tots els assistents la seua implicació “per mantenir viva la memòria”.
L'acte ha comptat amb la interpretació de peces musicals i poesies vinculades a l’Holocaust, a càrrec de la mezzosoprano Maria Altadill i la rapsoda Núria Miret, amb l’acompanyament al piano de David Pradas. També hi ha participat l'alumnat membre del Grup de Treball DEMD de Memòria Històrica de la Generalitat. Finalment, la commemoració ha clos amb una ofrena floral davant l'escultura FITA i un minut de silenci en record de les víctimes de l'holocaust.
També hi ha assistit el delegat de l'Amical de Mauthausen a Lleida, Josep San Martín, que ha aprofitat per recordar al jovent la importància de la memòria democràtica i dels "ponts culturals entre les diverses generacions". Alhora, ha apuntat la necessitat de garantir la pau i la llibertat com a "únic camí cap a la col·laboració pacífica de les nacions i dels pobles”.
Per altra banda, demà dilluns 26 de gener està previst la celebració de l'acte "Unint Generacions" a la Llotja, on hi participaran uns 500 estudiants de Lleida.