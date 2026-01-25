SEGRE

Lleida instal·la nous bancs a les parades de bus per millorar el confort i l’accessibilitat

Banc isquiàtic d'una de les parades de bus del carrer de la LlibertatAjuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida millora les parades de bus de la ciutat amb la instal·lació de 3 nous bancs isquiàtics i 8 bancs convencionals en diferents punts de la xarxa de transport urbà, amb l’objectiu de fer més còmoda i accessible l’espera del transport públic.

Els bancs isquiàtics s’han col·locat al carrer Germans Izquierdo, 21, i al carrer de la Llibertat, als números 71 i 38. Pel que fa als bancs convencionals, s’ubicaran al carrer Ton Sirera amb Narcís Monturiol, carrer de Leandre Cristòfol, avinguda de l’Exèrcit, 2, carrer Palauet, 113, carrer de Francesc Bordalba i Montardit, avinguda d’Alcalde Porqueres, 142, a la carretera N-230 (partida Cunillàs) i a l’entrada del camp de futbol de l’AEM.

Aquesta actuació forma part de les polítiques municipals de millora del mobiliari urbà i del transport públic. Els bancs isquiàtics, dissenyats per permetre el descans en una posició semiincorporada, estan especialment pensats per a persones grans o amb dificultats de mobilitat i contribueixen a millorar l’accessibilitat i l’autonomia personal.

