Lleida instal·la nous bancs a les parades de bus per millorar el confort i l’accessibilitat
L’Ajuntament de Lleida millora les parades de bus de la ciutat amb la instal·lació de 3 nous bancs isquiàtics i 8 bancs convencionals en diferents punts de la xarxa de transport urbà, amb l’objectiu de fer més còmoda i accessible l’espera del transport públic.
Els bancs isquiàtics s’han col·locat al carrer Germans Izquierdo, 21, i al carrer de la Llibertat, als números 71 i 38. Pel que fa als bancs convencionals, s’ubicaran al carrer Ton Sirera amb Narcís Monturiol, carrer de Leandre Cristòfol, avinguda de l’Exèrcit, 2, carrer Palauet, 113, carrer de Francesc Bordalba i Montardit, avinguda d’Alcalde Porqueres, 142, a la carretera N-230 (partida Cunillàs) i a l’entrada del camp de futbol de l’AEM.
Aquesta actuació forma part de les polítiques municipals de millora del mobiliari urbà i del transport públic. Els bancs isquiàtics, dissenyats per permetre el descans en una posició semiincorporada, estan especialment pensats per a persones grans o amb dificultats de mobilitat i contribueixen a millorar l’accessibilitat i l’autonomia personal.