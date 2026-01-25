SUCCESSOS
Mor una veïna de Lleida en un accident a l’Ampolla
La víctima, de 30 anys, circulava amb el seu vehicle quan va xocar amb un senglar. Divendres a la nit, a la carretera N-340
Una veïna de Lleida de 30 anys va morir divendres a la nit al xocar amb el vehicle amb un senglar a l’N-340 a l’Ampolla, al Baix Ebre. Segons el Servei Català de Trànsit, a causa de la col·lisió, el vehicle va bolcar i va sortir de la via. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 21.35 hores de l’accident. La víctima, S.V., natural d’Alzira (València), era professora d’una acadèmia d’idiomes de la capital del Segrià. Era l’única ocupant del vehicle accidentat. Es tracta de la segona víctima mortal en accident de trànsit d’aquest any a les carreteres interurbanes catalanes. A causa del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En un comunicat a les xarxes socials, l’acadèmia va mostrar el seu “més sincer condol a la família, amistats i persones properes” i els va expressar “tot el nostre suport”.
El 2024, les carreteres catalanes van registrar quinze accidents de trànsit al dia per xocs amb animals, dels quals deu eren amb senglars. Els sinistres amb fauna involucrada han augmentat prop d’un 50 per cent entre 2019 i 2024. A la demarcació de Lleida, suposen el 57 per cent del total d’accidents de trànsit. El 2024, hi va haver 883 sinistres causats per fauna, dels quals 224 van ser a la Noguera.
L’any passat, trenta-dos persones van perdre la vida en accidents de trànsit a les carreteres lleidatanes, tres més que el 2024. Els Mossos van imputar més de quaranta conductors per causar accidents amb ferits a Ponent, segons les dades recopilades per l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent, amb competències a les comarques del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra i la Noguera. Per una altra banda, nou conductors van ser detinguts o imputats per homicidi per causar sinistres mortals a les comarques de Lleida.