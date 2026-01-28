SEGRE
última hora

S'ensorra una casa a Vilanova de Bellpuig amb quatre persones afectades, dos d'elles ferides greus

Adif revisa trenta punts crítics de la xarxa de Rodalies, quatre dels quals a Lleida

Tres a la línia entre Lleida i Manresa i un altre a Vinaixa

Un tren de Rodalies aquest dimarts arribant a l'estació de Lleida.

Un tren de Rodalies aquest dimarts arribant a l'estació de Lleida.Roger Segura / ACN

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Adif continua treballant a contrarellotge per restablir la normalitat a la xarxa de Rodalies de Catalunya, però el personal del gestor ferroviari segueix revisant fins a 30 punts crítics de seguretat a tot Catalunya en els quals s’hauran de portar a terme actuacions urgents de manteniment. Quatre d’aquests emplaçaments són a la província de Lleida i tres es troben a la línia que connecta la capital del Segrià amb Manresa (RL3 i RL4): el primer es troba en el punt quilomètric 240, en el tram entre Cervera i Sant Guim de Freixenet, i n’hi ha dos més en el punt quilomètric 269, en el trajecte entre Sant Guim i Manresa. 

El tercer punt crític d’aquesta línia està a l’altura de Cervera, en el punt quilomètric 211. El quart punt de la xarxa lleidatana en la qual Adif ha detectat la necessitat d’actuar es troba en el punt quilomètric 67 del trajecte entre Vinaixa-la Plana-Picamoixons. En tots aquests punts hi ha talussos en mal estat que actualment suposen un risc al trobar-se a prop del traçat ferroviari. 

En alguns casos es tracta de trams de pocs metres, però en d’altres s’assoleixen fins als 500 metres de longitud, de manera que algunes reparacions necessitaran més temps que d’altres. 

La seguretat de la línia entre Lleida i Manresa porta en discussió diversos anys. El sindicat ferroviari Alferro va denunciar la setmana passada que ha informat Renfe en nombroses ocasions que el tram entre Lleida i Calaf “no compleix les condicions adequades de seguretat per a la circulació”, i va afegir que hi ha punts de la xarxa ferroviària que passa per Lleida que considera perillós. Entre aquests punts, figurarien, segons Alferro, el canvi de rasant entre Anglesola i Tàrrega, on hi ha hagut despreniments, i també en el que connecta la capital de l’Urgell i Cervera, on la via és inestable a màxima velocitat.

Les claus

Actuacions urgents. Adif ha detectat fins a trenta punts a tot Catalunya en què es requereixen actuacions urgents de manteniment, especialment per reparar talussos en mal estat. Quatre d’aquestes ubicacions se situen a la província de Lleida. 

Seguretat en discussió. El sindicat ferroviari Alferro ha denunciat en nombroses ocasions que la línia entre Lleida i Manresa (RL3 i RL4) no compleix “les condicions adequades de seguretat per a la circulació”, i fins i tot ha identificat punts perillosos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking