Adif revisa trenta punts crítics de la xarxa de Rodalies, quatre dels quals a Lleida
Tres a la línia entre Lleida i Manresa i un altre a Vinaixa
Adif continua treballant a contrarellotge per restablir la normalitat a la xarxa de Rodalies de Catalunya, però el personal del gestor ferroviari segueix revisant fins a 30 punts crítics de seguretat a tot Catalunya en els quals s’hauran de portar a terme actuacions urgents de manteniment. Quatre d’aquests emplaçaments són a la província de Lleida i tres es troben a la línia que connecta la capital del Segrià amb Manresa (RL3 i RL4): el primer es troba en el punt quilomètric 240, en el tram entre Cervera i Sant Guim de Freixenet, i n’hi ha dos més en el punt quilomètric 269, en el trajecte entre Sant Guim i Manresa.
El tercer punt crític d’aquesta línia està a l’altura de Cervera, en el punt quilomètric 211. El quart punt de la xarxa lleidatana en la qual Adif ha detectat la necessitat d’actuar es troba en el punt quilomètric 67 del trajecte entre Vinaixa-la Plana-Picamoixons. En tots aquests punts hi ha talussos en mal estat que actualment suposen un risc al trobar-se a prop del traçat ferroviari.
En alguns casos es tracta de trams de pocs metres, però en d’altres s’assoleixen fins als 500 metres de longitud, de manera que algunes reparacions necessitaran més temps que d’altres.
La seguretat de la línia entre Lleida i Manresa porta en discussió diversos anys. El sindicat ferroviari Alferro va denunciar la setmana passada que ha informat Renfe en nombroses ocasions que el tram entre Lleida i Calaf “no compleix les condicions adequades de seguretat per a la circulació”, i va afegir que hi ha punts de la xarxa ferroviària que passa per Lleida que considera perillós. Entre aquests punts, figurarien, segons Alferro, el canvi de rasant entre Anglesola i Tàrrega, on hi ha hagut despreniments, i també en el que connecta la capital de l’Urgell i Cervera, on la via és inestable a màxima velocitat.
Les claus
Seguretat en discussió. El sindicat ferroviari Alferro ha denunciat en nombroses ocasions que la línia entre Lleida i Manresa (RL3 i RL4) no compleix “les condicions adequades de seguretat per a la circulació”, i fins i tot ha identificat punts perillosos.