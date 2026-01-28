Experts van definir l'autor confés d'una dona a Lleida com a “psicopàtic” i “antisocial”
Aquest home, amb un crim a la presó a un company l'any 2000, va arribar a provocar un canvi en la política penitenciària
Mario Casteràs va admetre el 3 de juny del 2002 davant d’un jurat popular de l’Audiència que va matar un company de mòdul amb una barra de ferro per gelosia. En el judici, un psiquiatre i dos psicòlegs el van definir com a “psicopàtic”, “antisocial” i “inestable emocionalment”. Va acceptar una condemna de 16 anys de presó.
Aquest cas també va provocar un canvi en la política penitenciària, segons va explicar ahir el sindicat CSIF. “Aquest crim va deixar al descobert una realitat que la Generalitat s’entossudia a negar: hi havia interns extremadament perillosos”. Fins aleshores, l’article 93 del primer grau –el règim més estricte previst per la llei– no s’aplicava, “no per criteris tècnics, sinó per una política d’aparador”, va assegurar. Malgrat l’oposició de la direcció general, va afirmar que l’equip del DERT de Lleida (Departament Especial de Règim Tancat) “va esquivar aquest veto establint un nou règim de vida dins dels DERT, anomenat règim de contenció, assumint d’aquesta manera una responsabilitat en matèria de seguretat que el centre directiu no volia assumir”, forçant un canvi de criteri.
L’assassí confés d’una dona a Lleida havia sortit de la presó feia tan sols tres mesos i mig
