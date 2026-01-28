CRIM
L’assassí confés d’una dona a Lleida havia sortit de la presó feia tan sols tres mesos i mig
El 4 d’octubre va abandonar Brians 2 després d’estar empresonat des de gener del 2023, quan va assaltar un súper a la capital del Segrià. Avui passa a disposició per l’homicidi a ganivetades d’una companya de pis
Mario Casteràs Aznar, l’home de 65 anys que diumenge va confessar davant dels Mossos d’Esquadra haver assassinat una companya de pis al carrer Ciutat de Fraga, feia poc més de tres mesos que havia sortit de la presó, segons ha pogut saber aquest diari. Concretament, el passat 4 d’octubre va abandonar la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Allà estava empresonat des del setembre del 2023 després de ser traslladat des del Centre Penitenciari Ponent, on portava pres des que l’11 de gener del 2023 es va acordar el seu ingrés preventiu per l’assalt a punta de ganivet en un supermercat al barri lleidatà de Noguerola.
És a dir, dels últims tres anys, Mario Casteràs s’ha passat dos anys i nou mesos a presó pel robatori amb violència. S’afegeixen a les més de tres dècades que ja va ser privat de llibertat. Val a recordar que el 2002 va acceptar 16 anys de presó per assassinar el 13 de novembre del 2000 a un intern del Centre Penitenciari Ponent. Li va destrossar el cap utilitzant la barra d’unes manuelles. El mòbil del crim va ser que la víctima havia rebut hores abans una carta de la llavors dona de l’acusat, i per això aquest va pensar que mantenien relacions sentimentals i va tenir gelosia. Es dona la circumstància que abans del crim havia protagonitzat unes altres dos agressions a Ponent.
En una d’aquestes, per la qual va ser condemnat a cinc anys, va obrir el cap a un altre intern utilitzant la mateixa arma amb què va cometre el crim: una barra de pesos. També va estar pres entre el 1980 i el 1994 per una onada d’atracaments amb el seu germà. Va reingressar el 1996 per un intent d’assassinat que es va encadenar amb l’assassinat a la presó. El 2001 va intentar escapar-se amb dos reclusos més amb una corda feta amb tres llençols trenats després de serrar els barrots d’una finestra. El 2022 va protagonitzar un reportatge a l’Ara sobre una reinserció que sens dubte va resultar frustrada.
L’homicida confés passarà avui a disposició judicial abans que es compleixin les 72 hores de l’arrest. En els últims dos dies, els investigadors dels Mossos han recopilat proves i indicis. La víctima, de 53 anys, va ser apunyalada. Un dels talls va ser al coll.
Experts els van definir com a “psicopàtic” i “antisocial”
Mario Casteràs va admetre el 3 de juny del 2002 davant d’un jurat popular de l’Audiència que va matar un company de mòdul amb una barra de ferro per gelosia. En el judici, un psiquiatre i dos psicòlegs el van definir com a “psicopàtic”, “antisocial” i “inestable emocionalment”. Va acceptar una condemna de 16 anys de presó.Aquest cas també va provocar un canvi en la política penitenciària, segons va explicar ahir el sindicat CSIF. “Aquest crim va deixar al descobert una realitat que la Generalitat s’entossudia a negar: hi havia interns extremadament perillosos”. Fins aleshores, l’article 93 del primer grau –el règim més estricte previst per la llei– no s’aplicava, “no per criteris tècnics, sinó per una política d’aparador”, va assegurar. Malgrat l’oposició de la direcció general, va afirmar que l’equip del DERT de Lleida “va esquivar aquest veto establint un nou règim de vida dins dels DERT, anomenat règim de contenció, assumint d’aquesta manera una responsabilitat en matèria de seguretat que el centre directiu no volia assumir”, forçant un canvi de criteri.