Les limitacions de velocitat a l'alta velocitat provoquen retards de més d'una hora al corredor Barcelona-Lleida-Madrid
Les reduccions de velocitat d'Adif en diferents trams del trajecte afecten a totes les empreses que hi operen
Les limitacions de velocitat que Adif ha establert en diversos trams del corredor que uneix Barcelona amb Madrid tornen a provocar retards de més d'una hora. Segons fonts de Renfe citades per l'agència ACN, les demores afecten a totes les empreses operadores. Així, el gestor ha establert en alguns punts una velocitat de 80 quilòmetres per hora, fet que provoca que el trajecte duri fins a una hora més del previst.