Lleida Ocasió creix en superfície gràcies al Pavelló 5 i oferirà 650 vehicles
El saló tindrà lloc del 6 al 8 de febrer amb una trentena d'expositors
La 29a edició de Lleida Ocasió (Saló del Vehicle d’Ocasió) tindrà lloc del 6 al 8 de febrer amb un total de 33 expositors –dos més que l'any anterior–, els quals desplegaran una oferta 650 vehicles en una superfície neta d’exposició de 12.100 m², segons ha explicat Pilar Bosch, regidora de Cultura Promoció de la Ciutat de la Paeria. Bosch ha destaca l’augment de 2.500 m² de superfície coberta respecte al 2025, “el que ens permetrà no dependre tant de la climatologia i suposarà que el 80% dels vehicles estarà a cobert”.
L’ampliació ha estat possible gràcies a la incorporació del Pavelló 5, que s’afegeix als Pavellons 3 i 4 i a la zona exterior del recinte firal. L’horari del saló anirà de 10 a 14 i de 16 a 20 h. La fira està organitzada per Fira de Lleida i l’entrada és gratuïta.
En el decurs de la presentació de la fira, Bosch ha explicat que els expositors de Lleida Ocasió, “procedeixen en un 80% de Lleida ciutat, en un 16% de la resta de la demarcació i en un 4% d’altres indrets”. La regidora ha asseverat que la fira “és molt necessària perquè el parc automobilístic de la província ha envellit i per tant necessita aquesta oferta de vehicles a uns preus assequibles”.
Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, ha dir que el saló inclourà vehicles de tot tipus i preus, des d’utilitaris, cotxes d’alta gamma i 4x4 a furgonetes i autocaravanes, tots ells revisats, amb garantia i facilitats de finançament, a més de recanvis i complements. D’altra banda, el visitant hi trobarà vehicles de gasolina, dièsel, híbrids, híbrids endollables i elèctrics.
De la seua banda Sandra Castro, vicepresidenta segona de la Diputació de Lleida, ha lloat “aquest tipus de fires que busquen dinamitzar l’economia lleidatana, ja que el 96% dels expositors són de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran”, i ha afegit que Lleida Ocasió “és un aparador de luxe per als compradors de la demarcació de Lleida i d’altres indrets del territori nacional”.
Emília Chacón, directora dels Serveis Territorials d’Administració Local a Lleida, ha afirmat que Lleida Ocasió “és una demostració més de la potència firal de la ciutat de Lleida, amb certàmens tan consolidats com aquest”.
Mario Pinilla, president de l'Associació d'Empreses d'Automoció de Lleida, ha explicat que Lleida Ocasió 2026 “és l’espai on es pot provar, comparar, informar-se i prendre decisions de compra amb criteri, en un entorn professional i de confiança”. Pinilla ha destacat que “el vehicle d’ocasió té avui un paper central en la mobilitat, ja que dona resposta a una realitat molt clara, la necessitat de renovar vehicles d’una manera accessible, eficient i adaptada a cada ús” i ha recordat que a l’Estat espanyol es venen aproximadament dos vehicles d’ocasió per cada vehicle nou, “fet que mostra el pes real i estructural del vehicle d’ocasió dins del mercat”.
Dades de venda de vehicles d’ocasió
Segons ha presentat Pinilla, a l’Estat espanyol el 2024 es van vendre 2,13 milions de turismes d’ocasió, amb un creixement del 8,6%, i el 2025 consolida aquesta evolució amb 2.218.811 vendes, el que suposa un increment del 4,2%. Les previsions per al 2026 i 2027 apunten a una fase d’estabilització, amb increments molt moderats del 0,7 i del 0,8%, impulsats principalment pels professionals, el renting i la importació.
A Catalunya, el mercat presenta un comportament lleugerament inferior a la mitjana estatal, amb 292.413 operacions el 2024 (+7,1%), 301.125 vendes l’any 2025 (+3,0%) i la previsió d’un creixement sostingut fins al 2027, destacant especialment la importació i el renting.
A tota la demarcació de Lleida, inclosa la capital, el vehicle d’ocasió mostra un bon dinamisme el 2024 i 2025, amb una clara tendència a l’estabilització en els anys següents, amb la importació, el renting i els canals professionals com a motors principals. A Lleida capital es van vendre l’any 2024 un total de 6.109 vehicles d’ocasió (+10,9%) i l’any 2025 un total de 6.441 unitats (+5,4%). Les previsions per al 2026 i el 2027 se situen en l’1 i en el 0,7% d’increment. Al conjunt de la demarcació lleidatana es van vendre l’any 2024 un total de 22.536 vehicles d’ocasió (+9,4%) i l’any 2025 un total de 23.555 (+4,5%). Les previsions per al 2026 i el 2027 se situen en el 4 i en el 0,6% d’increment.
Parc automobilístic envellit
D'altra banda, de les dades es detecta un parc automobilístic envellit, amb una edat mitjana superior als 13 anys (15 anys en el cas de la venda de vehicles de particular a particular), per sobre de la mitjana europea, i amb una presència significativa de vehicles sense distintiu ambiental. Pinilla assevera que “el repte no és només electrificar, sinó descarbonitzar el parc de manera realista, facilitant mecanismes que incentivin la retirada dels vehicles més antics” i que “no es tracta només d’un problema ambiental, sinó també de seguretat viària, ja que aquests vehicles disposen de menys sistemes de seguretat i pitjors prestacions”.
Quant a les etiquetes ambientals, les dades de Lleida mostren una transformació clara del mix ambiental, ja que disminueixen els vehicles amb etiqueta C, mentre que ECO i Zero guanyen pes de manera sostinguda, especialment a la capital. A nivell de la demarcació, el 19,8% dels vehicles tenen de 0 a 5 anys, el 21,7% tenen de 6 a 10 anys i el 58,5% tenen més de 10 anys.
Tipus d’energia
Pel que fa al vehicle nou, el 2025 confirma un canvi clar en el tipus de propulsió. Mentre que la gasolina i el dièsel continuen retrocedint, els híbrids (HEV) ja són la tecnologia més venuda i creixen amb força els endollables (PHEV) i els elèctrics purs (EV). Segons Pinilla, “a Lleida, aquesta transició també és evident, tant a la província com a la capital, i confirma que la renovació del parc ja està en marxa, però cal continuar facilitant-la”.
En el conjunt del parc automobilístic de l’Estat (29.436.194 vehicles), el 57,7% són vehicles dièsel, el 34,5% de gasolina, el 7% híbrids i solament el 0,8% elèctrics.