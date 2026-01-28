SEGRE
S'ensorra una casa a Vilanova de Bellpuig amb quatre persones afectades, dos d'elles ferides greus

Obres per instal·lar les noves escales de la passarel·la sobre les vies a Lleida

A la plaça Ramon Berenguer IV

Obres per instal·lar les noves escales de la passarel·la sobre les vies - AMADO FORROLLA

Redacció

Operaris ja han començat a instal·lar l’estructura que suportarà les futures noves escales d’accés a la passarel·la que creua les vies ferroviàries des de la plaça Ramon Berenguer IV. 

Aquests treballs van a càrrec de la Generalitat, ja que s’inclouen dins de la construcció de la nova estació de busos, que es troba en la recta final. Les antigues escales, que presentaven un molt mal estat, van ser retirades el mes d’abril passat.

