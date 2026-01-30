SUCCESSOS
A judici acusat d’intentar violar la seua parella a l’interior d’un cotxe
La víctima també va denunciar que va tractar d’emportar-se-la per força però va ser auxiliada per veïns en ple carrer. La Fiscalia demana set anys i mig de presó
Una jove va declarar aquest dijous a l’Audiència de Lleida que la seua exparella havia intentat violar-la i que, quatre dies després, va intentar fer-la pujar per força al seu vehicle i va ser auxiliada per una parella que passejava pel carrer amb el seu fill petit. A preguntes de la fiscal, la víctima va explicar que va tenir una relació sentimental amb l’acusat i que el 24 de desembre del 2022, quan portaven uns quatre mesos junts, van anar a Salou a passar el dia i, al tornar, la seua parella va parar el cotxe en un camí i va intentar violar-la. “Va començar a tocar-me per tot el cos, a besar-me, i, encara que vaig intentar apartar-lo, actuava com un salvatge”, va dir. La jove va afegir que l’home va treure el seu membre i li va demanar que “l’hi llepés”. La víctima va insistir que va intentar defensar-se i va dir que li va demanar que no el denunciés, demanant-li disculpes.
Dies després, el 29 de desembre, va assegurar que es va trobar que l’acusat l’estava esperant a prop de casa seua a bord d’un cotxe i que li demanava que pugés per parlar. En un moment donat, va dir, la va agafar del braç per introduir-la al vehicle, la va colpejar a la cara i la van ajudar un noi i una noia. Aquesta última va declarar ahir com a testimoni que anaven pel carrer quan van veure una parella discutint i com l’acusat intentava ficar per la força la víctima al cotxe. “Estava molt agressiu i ella, molt espantada”, va assegurar. També va declarar una psicòloga, que va dir que la jove “era molt vulnerable” i que no hi ha evidències que “magnifiqués” els fets.
Per la seua part, l’acusat va admetre que el dia de la presumpta agressió estava “excitat”, que li va abaixar els pantalons i la va besar, però que va parar perquè “ella es va començar a desesperar”. Quant a l’episodi de dies després, va dir que “ho teníem planejat” i que ella l’hi va demanar per aconseguir els papers.
Segons l’acusat, li va oferir 4.500 euros. La Fiscalia i l’acusació particular van mantenir la seua petició de set anys i mig de presó per intent d’agressió sexual, coaccions, maltractament i amenaces. La defensa, que no va fer cap pregunta al seu representat, va demanar l’absolució. L’home està en presó provisional després de ser detingut el novembre passat al no presentar-se a la primera vista.