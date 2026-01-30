La Paeria de Lleida refusa les mocions de PP i Junts contra el 'hub' cívic de Balàfia i aprova la d'ERC per consensuar un pla d'inclusió
El debat al ple ha estat marcat per les disputes entre PP, ERC i Junts i per improperis llançats des del públic
El ple de la Paeria de Lleida només ha tirat endavant una de les tres mocions relaciones amb el model d'inclusió de la ciutat i l'hub cívic de Balàfia. Així, han estat rebutjats els documents del PP –només hi han votat a favor PP i Vox, Junts s'hi ha abstingut i PSC, ERC i Comú han votat en contra– i també ha estat tombada la proposta de Junts –amb els tots els grups en contra–. Sí ha prosperat, amb els vots a favor de PSC ERC i Comú, el rebuig de PP i Vox i l'abstenció de Junts, la moció d'ERC. En el seu document, els republicans aposten per impulsar "la creació o adequació d’un ens estable i representatiu que permeti exercir funcions de coordinació, seguiment i impuls estratègic de les polítiques d’inclusió i lluita contra el sensellarisme a la ciutat de Lleida, amb capacitat de planificació, decisió i seguiment". També reclama elaborar "el mapa de solidaritat de ciutat", que defineixi tots els recursos, municipals, d’altres administracions i d’entiats socials, en funcionament i projectats, els seus usos, capacitats i distribució al municipi, per "reforçar les polítiques de sensibilització i comunicació entorn aquests programes i recursos".
El debat d'aquestes mocions ha estat marcat pel to aspre i les discusions entre PP, ERC i Junts, mentre que el PSC, de la seua banda, ha defensat el projecte de l'hub cívic dient que revitalitza una zona "deixada" del barri de Balàfia, convertint-la en un "espai viu", amb serveis socials i comunitaris i que "explicaran els seus usos les vegades que calgui" les pròximes setmanes.
El ple ha destacat pel nombrós públic, amb molts veïns de Balàfia, alguns dels quals no han parat de cridar i llançar improperis i als quals se'ls ha cridat l'atenció vàries vegades. També han assistit al ple alumnes de diversos instituts de la ciutat de Lleida i dels voltants.
D'altra banda, el ple de la Paeria de Lleida ha fet un minut de silenci per la dona assassinada diumenge al carrer Ciutat de Fraga a mans del seu company de pis en una causa que està oberta per un delicte d’assassinat. Abans de l'inici de la sessió plenària s'ha llegit una declaració institucional en contra de la violència masclista.
