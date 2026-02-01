PATRIMONI
Adjudiquen el pla per consolidar cinc trams del Turó de Gardeny
Per evitar més despreniments als pendents nord, sud-est i sud-oest. La Paeria admet que en els últims anys hi ha hagut incidents “molt localitzats”
Els despreniments de roques i sediments al Turó de Gardeny han estat certament freqüents en els últims anys. L’ajuntament assegura que han estat molt localitzats, però ha decidit prendre partit en l’assumpte per posar remei a aquesta situació. El mes de setembre passat va encarregar a l’empresa Euro Geotecnica SAU fer una inspecció geotècnica i geològica detallada del pendent en el qual es van analitzar un total de 2,3 quilòmetres dels flancs nord, sud-est i sud-oest amb l’objectiu de “disposar d’una base tècnica” que permeti “avaluar el comportament geològic dels talussos i identificar les prioritats d’actuacions”.
Segons van informar fonts municipals, els resultats de l’informe van concloure que hi ha “cinc trams” prioritaris per actuar, però no en van especificar l’ubicació exacta.
Arran d’aquesta situació, al novembre va adjudicar a la mateixa Euro Geotecnica SAU el contracte per definir les mesures de consolidació d’aquests cinc trams i actualment es troba en fase de redacció i els treballs es duran a terme en les pròximes setmanes. El contracte encarregant aquestes tasques es va fer públic la passada setmana.
En aquest sentit, des del mateix ajuntament van reconèixer que “en els últims dos anys s’han registrat alguns episodis puntuals de caiguda de material en determinats punts del pendent del Turó, que s’han limitat a afectacions materials molt localitzades”. Uns episodis localitzats que, amb aquest nou encàrrec, el consistori vol esmenar una vegada per sempre els problemes d’estabilitat del Turó i el seu entorn, per on passen vies com Ronda o la carretera N-II.
Precedents
El cas més recent de problemes d’estabilitat al Turó de Gardeny va tenir lloc al 2021, quan les brigades municipals van retirar una pedra de grans dimensions que era al pendent a l’altura del carrer Cos-Gayón i que corria perill de despreniment. Però l’incident més recordat va tenir lloc fa gairebé vuit anys, quan el 2018 es van desprendre per la pluja parts del Turó entre Cos-Gayón i Ronda, la qual cosa va obligar a tallar durant diversos dies un carril de circulació del primer carrer.
El 2020, dos anys després, es va ancorar i va estabilitzar el sortint que es va desprendre. En els últims anys també hi ha hagut despreniments al Turó de la Seu Vella.