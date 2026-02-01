UNIVERSITAT
La ciutat reivindica la seua tradició universitària
L’ajuntament ha instal·lat a les principals entrades de la ciutat cartells que fan referència que Lleida és ciutat universitària des de l’any 1300, quan es va fundar l’Estudi General. Ja estan col·locats a les carreteres N-II i N-240 i durant l’any s’instal·laran a la resta de vies.
La iniciativa forma part del pla d’accions que la Paeria i el Consell Social de la Universitat de Lleida han acordat per posar en relleu la tradició acadèmica de Lleida i atreure i retenir talent jove.
Aquesta acció es complementa amb altres que s’estan duent a terme, com el procés d’expropiació d’un bloc del Centre Històric per construir cinquanta apartaments per a la comunitat universitària. És una operació que la Paeria va anunciar a començaments de setmana i que inclou tres zones més del barri en les quals es farà habitatge nou.