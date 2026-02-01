BOMBERS
Confinats per un foc a Lleida i es crema una xemeneia a Senterada
Dos persones van ser ateses pel SEM
Els Bombers de la Generalitat van treballar entre divendres a la nit i ahir a la matinada en dos incendis d’habitatge a Lleida i a Senterada, al Pallars Jussà. El primer es va declarar a les 22.47 hores de divendres al carrer Maragall de la capital del Segrià. Al lloc van acudir sis dotacions.
Pel que sembla sortia molt fum d’un pis d’un edifici de quatre plantes. Els Bombers van demanar als set residents d’un dels pisos, quatre d’ells menors, que es confinessin en una habitació exterior i que posessin una tovallola humida sota de la porta. Tres veïns d’un altre pis es van confinar en un balcó.
Els efectius van comprovar que el foc provenia d’una cuina i que havia cremat una olla al foc però que no havia passat a danys majors. A més, per la seua banda, el SEM va atendre dos persones que estaven molt nervioses.
D’altra banda, deu dotacions van acudir a les 5.10 hores de la matinada d’ahir a Cérvoles, nucli de Senterada. Hi va haver un foc en una xemeneia d’una casa i van haver de desmuntar part de la coberta per poder sufocar-lo. Van utilitzar l’autoescala i van tardar més de dos hores a poder donar-lo per extingit. No hi va haver persones afectades i van cremar uns nou metres quadrats de coberta.