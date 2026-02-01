TEMPS
Ferit al colpejar-se amb un senyal en una jornada amb forts vents
Va ocórrer a les 11.32 hores a Ciutat Jardí i el ferit va ser atès pel SEM i evacuat a un CUAP. Mitja dotzena de sortides dels Bombers per desperfectes
Un home de 32 anys va resultar ferit ahir al matí a Ciutat Jardí per l’impacte d’un senyal. L’incident va tenir lloc a les 11.32 hores a la intersecció entre el carrer Arquitecte Ignasi Miquel i Ciutat Jardí amb un senyal vertical amb el nom del primer carrer. Un testimoni va alertar el 112 explicant que hi havia un home a terra perquè li havia caigut un senyal a sobre pel vent. Al lloc va acudir una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que el va atendre in situ pel cop sofert. Posteriorment, va ser traslladat al CUAP per ser sotmès a una revisió, segons va informar el SEM. Els Bombers també van rebre l’avís però no va ser necessària la seua presència.
Per la seua part, la Paeria va explicar que la Guàrdia Urbana havia acudit al lloc però, a l’arribar, no hi havia ningú. Va afegir que presumptament la persona va topar amb el senyal quan aquest ja havia caigut i va ser atesa per una ferida lleu. Així mateix, la Policia Local va informar Serveis Urbans perquè retiressin l’element.
Les fortes ratxes de vent que hi va haver ahir van provocar altres desperfectes a Ponent. Els Bombers de la Generalitat van fer una dotzena de serveis, la majoria a la capital del Segrià, on es van registrar ratxes de 70 quilòmetres per hora. Així, per exemple, van revisar una façana per la caiguda de trossos al passeig de Ronda. A més, van caure arbres a l’avinguda de l’Exèrcit i Antoni Solé (la Bordeta). A Blondel van caure vidres a la via pública i una xapa d’uralita es va desprendre al carrer de l’Enginyer Santi Companys (Ciutat Jardí).
A l’N-240 a la capital del Segrià va caure un cartell. També hi va haver serveis a Alpicat i Castelló de Farfanya, entre d’altres. A Alguaire es van assolir ratxes que van superar els 80 km/h i a Espot, a la cota 2.500, van sobrepassar els 90 km/h. Així mateix, a Portbou es van assolir els 136 km/h i al Perelló, els 130.