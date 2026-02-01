La Guàrdia Urbana intensifica els controls al transport escolar i de menors a Lleida
La Guàrdia Urbana de Lleida ha dut a terme set controls a vehicles de transport escolar i de menors en el marc d’una campanya coordinada amb el Servei Català del Trànsit i la resta de policies de trànsit. Els dispositius s’han realitzat en diferents punts de la ciutat, principalment a les entrades, coincidint amb els horaris d’entrada i sortida dels centres educatius.
Durant les inspeccions s’han detectat nou infraccions de caràcter lleu. Els controls s’han centrat a comprovar el compliment dels requisits de seguretat i administratius, com l’autorització per fer transport escolar, l’ús del cinturó de seguretat o sistemes de retenció infantil, la disponibilitat d’una plaça per a cada menor, la presència d’acompanyant, així com les condicions tècniques i d’accessibilitat dels vehicles.
Malgrat les infraccions detectades, tots els vehicles i conductors inspeccionats es trobaven en condicions òptimes per circular. L’objectiu de la campanya és garantir la seguretat en el transport de menors i assegurar que es compleixin totes les exigències d’aquest servei.