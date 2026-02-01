Un cotxe s'incendia i crema parcialment dos més al carrer Cronista Muntaner de Lleida
El fum ha entrat en habitatges propers però cap persona ha resultat afectada
Dos dotacions dels Bombers han treballat aquest diumenge al matí en un incendi que ha cremat un cotxe i n'ha afectat dos més al carrer Cronista Muntaner de Lleida. Els Bombers han rebut l'avís a les 08.40 hores. El fum ha entrat en alguns pisos propers però cap persona ha resultat afectada. Segons les primeres informacions, un cotxe que anava circulant s'ha incendiat i el foc ha acabat afectant altres dos vehicles que estaven estacionats. La Guàrdia Urbana ha tallat el carrer durant una hora aproximadament.