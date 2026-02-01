SEGRE

Un cotxe s'incendia i crema parcialment dos més al carrer Cronista Muntaner de Lleida

El fum ha entrat en habitatges propers però cap persona ha resultat afectada

Incendi a Cronista Muntaner
Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Dos dotacions dels Bombers han treballat aquest diumenge al matí en un incendi que ha cremat un cotxe i n'ha afectat dos més al carrer Cronista Muntaner de Lleida. Els Bombers han rebut l'avís a les 08.40 hores. El fum ha entrat en alguns pisos propers però cap persona ha resultat afectada. Segons les primeres informacions, un cotxe que anava circulant s'ha incendiat i el foc ha acabat afectant altres dos vehicles que estaven estacionats. La Guàrdia Urbana ha tallat el carrer durant una hora aproximadament.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking