HABITATGE
Lleida és la capital més rendible per comprar un pis i llogar-lo
Amb un rèdit anual mitjà del 7,5% al tancament del 2025, mentre que la mitjana estatal és del 6,7%, segons Idealista. Agents immobiliaris temen una caiguda de l’oferta
Lleida recupera el primer lloc al rànquing de les capitals de l’Estat on resulta més rendible comprar un habitatge per posar-lo al mercat del lloguer. D’acord amb les últimes dades del portal immobiliari Idealista, adquirir una casa a la ciutat oferia un retorn anual mitjà del 7,5% al tancament del 2025, lleugerament superior al 7,3% de l’any anterior, quan figurava com la quarta capital més rendible (darrere de Múrcia, Huelva i Jaén). No obstant, aquest rèdit ha caigut de forma significativament en els últims anys, ja que el 2020 era del 8,7%.
El president del col·legi d’agents de la propietat immobiliària (API) de Lleida, Josep Maria Esteve, va explicar que “el preu de compravenda continua sent molt baix a la ciutat” i ha patit poques variacions al llarg dels anys, sobretot en el cas dels pisos de segona mà. Mentrestant, “els preus reals dels lloguers estan bastant assimilats a les regulacions, la qual cosa ens permet continuar sent molt rendibles”, va afegir.
Els inversors consideren que la rendibilitat d’un habitatge és òptima entre el 6 i el 8%. “Per sota es considera baixa, i per sobre excel·lent”, va afirmar Esteve, que va advertir que “aquesta rendibilitat és bruta, cal restar les possibles reformes, impostos i despeses de la comunitat”. Així mateix, va explicar que “molts inversors estan declinant comprar pisos” des del passat 1 de gener, quan va entrar en vigor el límit de preus als lloguers d’habitacions i de temporada. Malgrat que va assenyalar que encara és aviat per percebre l’impacte d’aquesta mesura, augura una forta baixada de l’oferta de pisos de lloguer.
La rendibilitat mitjana de la compra d’un habitatge ha baixat a l’Estat entre 2024 i 2025, del 7,2% al 6,7%. Darrere de Lleida, les següents capitals al capdavant són Múrcia (7,4%) i Zamora (7,2%). D’altra banda, els locals comercials són el producte que més beneficis genera en gairebé totes. Lleida i Tarragona empaten en el top 3, amb rendibilitats del 10,7% en un rànquing liderat per Múrcia (11,6%) i Saragossa (10,9%). Així mateix, Lleida i Saragossa també ocupen el tercer lloc en la rendibilitat de les oficines, del 9,6%.