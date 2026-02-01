OCUPACIÓ
Lleida inicia el programa Integral Plus per facilitar la contractació indefinida
És una iniciativa de l'Institut Municipal d'Ocupació amb el Servei Català d'Ocupació
L'Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO), amb la col·laboració del Servei Català d’Ocupació (SOC) a Lleida, ha impulsat el Programa Integral Plus per a fomentar la contractació indefinida en empreses del Segrià.
La iniciativa, adreçada a persones en situació d'atur, comporta suport econòmic, formació adaptada al lloc de treball i acompanyament tècnic al llarg del procés. Es tracta de l'evolució del programa 30 Plus del SOC Catalunya, i té la voluntat de garantir una millor adaptació al lloc de feina i afavorir la continuïtat laboral.
Les persones que vulguin adscriure-s'hi han de ser majors de 30 anys en situació d'atur de llarga durada, o bé majors de 45 anys. També han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball (OTG) i han de tenir residència al Segrià.
Pel que fa a les empreses, també reben beneficis si participen en el programa. Entre ells, una subvenció de 690,61 euros mensuals, durant un màxim de 18 mesos, per cada contracte indefinit a jornada completa, amb un import total màxim de 12.430,98 euros per contracte. També rebran la gestió integral de l'oferta de feina, fins i tot la preselecció de candidatures, i assessorament i suport tècnic durant tot el procés.
El seu predecessor, el programa 30 Plus, ha assessorat més de 850 empreses, ha gestionat més de 1.000 ofertes de feina i ha formalitzat més de 870 contractes subvencionats.