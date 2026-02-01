PARTITS
El PP denuncia el mal estat d’un pàrquing de Balàfia
El PP de Lleida va denunciar el “lamentable estat d’abandó” del pàrquing de les piscines de Balàfia, una zona que “presenta clots importants, falta d’il·luminació i una degradació evident que genera inseguretat entre els veïns”. El cap de l’oposició, Xavier Palau, va recordar que l’edil del barri i d’Urbanisme, Begoña Iglesias, va visitar Balàfia aquesta mateixa setmana per anunciar reformes en l’enllumenat, però “sorprenentment es continuen oblidant del pàrquing de les piscines”, va lamentar. Va valorar que “aquesta deixadesa no és un cas aïllat”. En un estat similar estan els pàrquings de darrere del col·legi Frederic Godàs, el pròxim al Santa Maria o el de darrere del campus de Cappont. La Paeria va indicar que durà a terme manteniments quan millori la climatologia.