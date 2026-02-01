MOBILITAT
Tallen un carril de Ferran el Catòlic a partir de demà per renovar fanals
L’ajuntament tallarà a partir de demà el carril del carrer Ferran el Catòlic en direcció cap a l’avinguda Pius XII per renovar-ne l’enllumenat. Aquesta operació durarà aproximadament un mes i mig, i el consistori habilitarà desviacions a través del carrer de la Mercè fins al final de les obres.
En total es col·locaran 31 nous fanals, es farà una nova canalització soterrada i se substituirà tot el cablatge elèctric, que està obsolet. Aquesta actualització comportarà una “millora substancial” de la il·luminació d’aquesta via, segons va assegurar el mateix ajuntament.
Aquesta operació forma part de les actuacions previstes al nou contracte de manteniment i gestió de l’enllumenat públic, que preveu la renovació de 14.545 punts de llum per tota la ciutat. En el cas de Ferran el Catòlic, l’actuació consisteix en la renovació íntegra dels fanals i la seua infraestructura per adaptar l’enllumenat d’aquest carrer als estàndards actuals.
En relació amb el nou contracte i la renovació de 14.545 punts de llum, es preveu que els nous fanals que s’instal·laran en els propers mesos comptin amb tecnologia led, que és més eficient i sostenible, i incorporin sistemes de control, telegestió i sensors intel·ligents que permetin optimitzar el consum energètic i millorar el servei.
En aquest sentit, el govern municipal preveu que alguns d’aquests tinguin prestacions com per exemple un botó del pànic per a emergències o punts de càrrega per a mòbils i patinets. Aquestes últimes setmanes el govern municipal ha fet visites pels barris per informar els veïns d’aquestes millores i fer inventari dels punts foscos per eliminar-los.