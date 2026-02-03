Cau un gran pi al pati de l'hospital Santa Maria de Lleida sense causar ferits
El centre farà podes de seguretat i, si cal, talarà els pins molt inclinats o amb risc
Un dels grans pins de l’interior del recinte de l’hospital Santa Maria de Lleida va caure dissabte passat a conseqüència de les fortes ratxes de vent i l’acumulació de pluges dels últims dies. Portaveus del centre van afirmar que l’incident no ha provocat danys personals ni materials al mur perimetral, però el pi va arrancar i va danyar part del paviment i arbres propers.
Durant dilluns estava previst treballar en talar-lo i retirar-lo. Així mateix, “amb l’objectiu de garantir la seguretat i evitar futurs riscos”, l’hospital preveu portar a terme una revisió preventiva i una valoració tècnica de l’estat dels pins existents per determinar si cal aplicar mesures correctores, “com podes de seguretat o, si és necessari, la tala d’aquells exemplars que presentin inclinació excessiva o risc estructural”, va detallar.
Fa unes quantes setmanes, portaveus sindicals van explicar que responsables de l’hospital els van explicar que farien “actuacions” als pins del recinte, les arrels dels quals podrien danyar el subministrament d’aigua del centre. L’agost passat ja van ser talats quatre grans exemplars, al constatar que estaven malalts, inclinats i que podien acabar caient i danyant el mur, protegit com a bé cultural d’interès local.