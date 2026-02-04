BARRIS
Ismael Ruiz, el president veïnal més jove de Pardinyes amb 27 anys
Relleva Joan Torné, que era al càrrec des del 2021, i cinc joves més s’incorporen a la junta d’Orvepard. “Volem recuperar La Pardinyera”
Ismael (Isma) Ruiz ha estat nomenat president de l’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) als seus 27 anys, i es converteix en la persona més jove que ha estat al capdavant de l’associació des de la seua fundació el 1962. Rellevarà durant els propers quatre anys Joan Torné, que deixa el lloc ocupava des del 2021 perquè “crec que ja era el moment de fer un pas al costat, necessitem més persones joves en primera línia”, va explicar. Torné no deixa l’associació, sinó que tornarà a presidir la comissió d’Esports.
Aquest canvi d’organigrama a Orvepard es va materialitzar durant la seua assemblea general de dissabte passat, quan es va presentar una única candidatura amb què també van entrar a la junta cinc joves més del barri. Així mateix, es van aprovar tots els informes de les comissions, la memòria d’activitats i l’estat de comptes de l’entitat, que va tancar el 2025, amb 34.500 euros d’ingressos.
Entre els seus objectius, Ruiz va destacar la intenció de “fomentar la cohesió de tots els col·lectius, atreure més joves perquè s’involucrin en l’associacionisme i fomentar la convivència entre les persones de totes les edats”. En aquest sentit, “ja s’ha creat una comissió de Joventut i hi estan entrant bastantes persones”, va celebrar el president veïnal.
Així mateix, Ruiz va assegurar que Orvepard continuarà reivindicant les millores urbanístiques que consideren primordials per a Pardinyes, com l’adequació de la passarel·la sobre les vies o la restauració de les escultures del parc de la Mitjana. “Hem elaborat un informe perquè estan molt danyades”, va explicar. Per la seua part, Torné també va destacar el mal estat general dels senyals viaris horitzontals als carrers de tot el barri.
Una altra de les metes que l’organització es marca és poder recuperar La Pardinyera, la carrossa de l’associació que fa anys que està en desús i guardada en un magatzem situat a Gardeny.
Fa deu anys que Ruiz, tècnic d’emergències sanitàries, treballa en una ambulància. Actualment està estudiant el grau d’Infermeria. No és nou a Orvepard, ja que va presidir la comissió de festes durant els últims quatre anys.