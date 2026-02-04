TRIBUNALS
A judici per abusar de dos menors que va conèixer en xarxes socials
Les suposades víctimes eren germanes i tenien menys de 16 anys, l’edat mínima de consentiment. La Fiscalia sol·licita una condemna de vuit anys de presó
La Fiscalia sol·licita una condemna de vuit d’anys de presó per a un home acusat d’un delicte d’abusos sexuals per mantenir relacions sentimentals amb dos menors de 16 anys que eren germanes de Balaguer, a les quals va conèixer a les xarxes socials.
Val a recordar que a Espanya l’edat mínima de consentiment per tenir relacions sexuals és de 16 anys. Fiscalia l’acusa de dos delictes d’abús sexual a menor de 16 anys i fa una petició de quatre anys de presó per cada un, tres anys de llibertat vigilada i sengles ordres de prohibició d’aproximació (200 metres) i comunicació. Es preveu que el judici se celebri el dijous dia 12 febrer.
Els fets haurien tingut lloc l’any 2019 a la capital de la Noguera després que l’acusat contactés amb una de les menors a través d’internet i iniciés una relació. Posteriorment, hauria tingut una relació amb una altra germana. Tant una com l’altra eren menors de 16 anys. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 3 de Balaguer.
Reforma del Codi Penal
En aquest cas, la Fiscalia l’acusa d’abús i no d’agressió perquè els fets van tenir lloc abans de la reforma del Codi Penal coneguda com la llei del només sí és sí. La modificació va entrar en vigor l’octubre del 2022 –els fets haurien passat el 2019– i les conductes que abans constituïen abús sexual es van integrar en el delicte d’agressió sexual.
A més, val a recordar que el Codi Penal situa des de l’any 2015 en els 16 anys l’edat de consentiment sexual. Anteriorment era als 13, però es va ajustar a les recomanacions de la Unió Europea. Això suposa que qualsevol tipus de conducta de contingut sexual amb un menor de 16 anys encara que no hi hagi violència o intimidació constitueix un delicte contra la llibertat sexual. Malgrat això, es pot provar el contrari en situacions on hi ha proximitat en edat i grau de maduresa entre el menor i l’adult implicat.
D’altra banda, l’Audiència té previst jutjar avui un jove acusat d’abusar d’una noia al Pallars Sobirà. El Ministeri Públic sol·licita quatre anys de presó.
Demanen 16 anys per a un altre home acusat de violar l’exparella
L’Audiència té previst celebrar la setmana vinent un altre judici per un delicte sexual. Concretament, la Fiscalia sol·licita una condemna de 16 anys de presó per a un veí de Lleida acusat de violar, agredir i amenaçar la seua exparella. Es tracta d’una vista oral que ja s’havia fixat per al 27 de novembre però es va suspendre. El Ministeri Públic acusa l’home dels delictes d’agressió sexual (petició de 14 anys de presó), amenaces (un any) i lesions (un any) i, a més, sol·licita que se l’expulsi de l’Estat quan compleixi dos terceres parts de la condemna que se li imposi. Els fets haurien tingut lloc el juliol del 2023 al bar on treballava la seua exparella. Suposadament va acudir al local i, en presència dels fills en comú, li va dir: “si això continua així, t’he de matar”. Pel que sembla, se’n va anar però va tornar i hauria violat la víctima, a qui també va causar lesions.