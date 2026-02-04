UNIVERSITAT
Projecte per edificar pisos universitaris al Barri Antic
Primera reunió de Balsells i Larrosa
La rectora de la Universitat de Lleida i l’alcalde, Fèlix Larrosa, es van reunir ahir al Rectorat. Va ser la seua primera trobada des que Balsells és al capdavant de la UdL, després de rellevar el novembre de l’any passat Jaume Puy. Larrosa va indicar, abans de la reunió, que la Paeria vol “generar 70 habitatges pensant en la comunitat universitària (al Barri Antic), i això vol dir que es lliuren del sector immobiliari tradicional”. Va recordar que es tracta d’una operació que es va iniciar en l’època de l’anterior rector i que ara consolidaran. Així mateix, va dir que tenien previst tractar també d’altres qüestions vinculades a Lleia com a capital universitària.
Precisament, el consistori va començar ahir mateix l’exposició pública durant vint dies hàbils de l’aprovació inicial de la delimitació l’àrea destinada a patrimoni públic de sòl i habitatge ubicat entre els carrers Múrcia, Veguer de Carcassona, Boters i Jaume I el Conqueridor. Es tracta de la zona destinada a impulsar la construcció dels pisos per a universitaris. També es preveu concedir audiència a les persones interessades amb citació personal.