SANITAT
Satse denuncia que la programació per motius no millora l’atenció
Diu que un informe del Govern ho corrobora
El sindicat d’infermeria Satse Catalunya va remarcar ahir que l’informe publicat la setmana passada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que destaca que la programació per motius no millora l’atenció dels usuaris i incrementa la càrrega assistencial dels sanitaris “coincideix plenament” amb el que porten denunciant des de fa setmanes. “L’informe confirma el que ja advertíem, s’estan duplicant visites, incrementant la càrrega de feina i no hi ha una millora clara ni per als professionals ni per als pacients”, va assenyalar el sindicat, que va recordar que una enquesta seua de fa setmanes recollia que el 95% de les infermeres no veien millores en la programació per motius. “Hi ha una falta d’autocrítica i és necessari una reflexió profunda sobre com és el sistema”, van assenyalar des de Satse.
Sobre l’informe d’AQuAS, destaquen que el mateix document reconeix que l’increment de la càrrega assistencial a les infermeres per la programació per motius “no va acompanyada d’un reforç estructural de recursos ni d’un reconeixement professional equivalent”. Tanmateix, critica que les conclusions de l’informe “són molt genèriques i queden curtes”.
Per tot això, Satse va reclamar al departament de Salut una revisió profunda de la programació per motius en què participin infermeres, llevadores i fisioterapeutes. També insta que qualsevol eina de gestió de la demanda vagi acompanyada “de més professionals, temps assistencial adequat, reconeixement competencial i millores reals en les condicions laborals”. Sense aquestes millores, “el sistema continuarà tensant unes consultes ja saturades”.