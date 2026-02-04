PAERIA
Un total de 2.502 famílies de Lleida tenien la factura de l’aigua bonificada el 2025
Una rebaixa del 25% de la tarifa per a 823 i menys penalització per a un consum més gran per a 1.679. La llei de pobresa energètica va evitar talls en 748 més
Un total de 2.502 famílies de Lleida comptaven amb algun tipus de bonificació a la factura de l’aigua l’any passat, una xifra que ha augmentat lleugerament respecte a l’exercici anterior, quan eren 2.363, 140 menys. Així ho constata l’informe que l’empresa concessionària de l’aigua, Aquàlia, va presentar ahir a la comissió de seguiment i control d’aquest servei.
D’aquestes 2.502, 823 estaven acollides a la tarifa social municipal que ofereix l’Agència Catalana de l’Aigua, que consisteix en una rebaixa del 25% de la tarifa per a consum domèstic i està destinada a persones grans i famílies amb tots els membres a l’atur. D’altra banda, unes altres 1.616 comptaven amb la tarifa bonificada municipal, que consisteix en l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua, la qual cosa els permet consumir més sense penalització i està pensada per beneficiar famílies nombroses. D’altra banda, 748 famílies vulnerables eren afavorides per la llei de pobresa energètica 24/2015 per tenir garantit el subministrament i evitar-los talls. Són 22 més de les que hi havia el 2024.
Paral·lelament, en la comissió es va informar que el nombre d’abonats ha augmentat en 500 en només un any fins a assolir els 83.567 i que el consum per usuari al dia ha augmentat en 10 litres, fins als 270 l al dia. Tanmateix, el consum domèstic és pràcticament idèntic al del 2024, 123 litres per habitant al dia.
De les xifres globals d’Aquàlia destaca també que l’aigua per a usos municipals ha augmentat en 83.819 metres cúbics, fins als 822.529, mentre que la destinada a usos industrials es va incrementar en 91.461, fins als 1.642.244 metres cúbics. D’altra banda, el nombre de comptadors amb telelectura s’ha disparat aquest últim any, passant dels 29.478 que hi havia el 2024, el 66% del total, finsals 38.616, el 85%. Així mateix, el rendiment de la xarxa municipal d’aigües ha passat del 84% al 87%, una xifra rècord aconseguida gràcies a les últimes obres de millora de la infraestructura.