JUSTÍCIA
El CIRE de Raimat, de reinserció de reclusos, col·labora amb unes 20 empreses
La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va posar ahir en relleu la “col·laboració imprescindible” que mantenen el taller exterior del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) de Raimat i la vintena d’empreses per a les quals treballa per fer possible una segona oportunitat en formació i treball de persones internes en el Centre Penitenciari Ponent. Actualment dona ocupació a mig centenar de reclusos. Gil va visitar ahir el taller per conèixer de primera mà les activitats que porta a terme, acompanyada de la delegada de Justícia, Anna Miranda, el cap de producció dels tallers, Josep M. Morell, i la directora del Centre Penitenciario Obert de Lleida, Maria Dolors Basallo.
La producció al taller se centra en tasques de manyeria i fusteria. Quant al primer àmbit, per exemple, el CIRE munta i pinta els contenidors amb què Troballes (Càritas) fa la recollida de roba utilitzada, i estris i maquinària agrícola. Pel que fa a fusteria, fabrica caixes per a vins i caves i altre mobiliari. Actualment treballen en els mobles del nou Centre Obert de Barcelona, a la Zona Franca, que entrarà en servei aquest any i que té una capacitat per a 800 reclusos, i subministren als jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO).