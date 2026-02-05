Dos detinguts més per la pallissa que va deixar en coma un home a la zona de pubs de Lleida
Els Mossos van arrestar un menor al novembre, tal i com va avançar SEGRE, i ahir van detenir un altre menor i un jove de 18 anys
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos persones més per la seua presumpta participació en la brutal pallissa a un home de 37 anys la matinada del passat 23 de novembre a la zona dels Vins. Després que el 27 de novembre arrestessin un menor d'edat, tal i com va avançar SEGRE, aquest dimecres van arrestar un jove de 18 anys i un altre menor d'edat, acusats d'un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa.
Els fets es remunten al 23 de novembre, a les 2:18 hores, quan un grup de joves van agredir violentament un home, de 37 anys, al carrer Sant Martí de Lleida. A conseqüència de l'agressió, la víctima va resultar ferida molt greu i hospitalitzada en un centre sanitari.
Arran aquest fets es va obrir una investigació per esbrinar la identitat dels agressors. Agents de la Unitat d'Investigació de l'ABP Segrià es van fer càrrec del cas i van obrir diferents línies de treball que van permetre, quatre dies després, detenir un menor implicat en l'agressió. Segons ha explicat la policia, el treball policial va continuar per tal d'identificar la resta d'implicats. Finalment, aquest dimecres al matí es va executar la segona part de la investigació amb la detenció a Lleida de dos persones més, un home de 18 anys i un altre menor d'edat. A més, aquest menor, també seria l’autor d’un robatori amb violència comés aquest cap de setmana a l’avinguda Alcalde Porqueres.
Els dos detinguts d’ahir han passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i de Fiscalia de Menors.