Mediació dels Mossos en un aldarull entre germans en un pis del barri de Cappont de Lleida

Dimecres a la nit, al carrer Comte de Vinatesa

Mossos al lloc.

Redacció

Els Mossos d’Esquadra van acudir dimecres a la nit al carrer Comte de Vinatesa de Lleida, al barri de Cappont, al ser alertats per un aldarull en un domicili. Van rebre l’avís a les 21.40 hores i fins al lloc van acudir una patrulla de Seguretat Ciutadana i una dotació de l’ARRO (antiavalots). 

Segons sembla es va produir un incident entre germans. Els agents van mediar entre les parts, aconseguint que l’incident no anés a més i que no calgués tramitar cap denúncia o detenció, segons va informar un portaveu policial.

