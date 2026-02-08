SEGRE

Alerta de notificacions que suplanten l’Agència Tributària

Correus electrònics fraudulents intenten robar les credencials d’accés mitjançant enllaços falsos

Logotipo de la Agencia Tributaria en una mampara de una oficina.

Logotipo de la Agencia Tributaria en una mampara de una oficina.

L’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) ha detectat una campanya de suplantació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a través de notificacions per correu electrònic, amb l’objectiu d’enganyar les víctimes perquè facilitin les seues credencials d’accés a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ). Explica que es tracta d’una campanya de phishing que intenta suplantar l’AEAT. El correu va acompanyat d’un enllaç per accedir a la plataforma i descarregar la notificació, però l’enllaç redirecciona cap un web fraudulent.

