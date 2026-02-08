Augmenten a onze les limitacions de velocitat a la xarxa de Rodalies de Lleida
Les noves limitacions temporals de velocitat s’estendran a 191 quilòmetres de la xarxa catalana i provoquen retards de fins 40 minuts a diverses línies de Rodalies de Lleida
La xarxa de Rodalies de Lleida sumarà la propera setmana tres trams més en els quals els combois hauran de circular a una velocitat inferior a l’habitual, i assolirà ja els 11 punts en els quals s’activaran aquestes restriccions a la circulació. Així ho indica el Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat elaborat per Adif, que entra en vigor demà dilluns.
L’informe es dirigeix a les persones que treballen d’una manera o una altra a la xarxa ferroviària, i indica les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina marxa s’ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en d’altres són trams d’alguns quilòmetres. De fet, de cara a la propera setmana, el document d’Adif indica que aquestes restriccions s’aplicaran en 191 quilòmetres de la xarxa ferroviària catalana, 61 més que en els últims set dies.
Aquestes limitacions van tornar a retardar la circulació a Lleida. En la RL3 i la RL4 van provocar demores en les freqüencies habituals, segons va informar Rodalies, mentre que en la R13 i la R14, els retards es van elevar fins els 30 i els 40 minuts respectivament a primera hora de la tarda, segons Renfe.
Quant a la reobertura d’una altra línia de Lleida que continua encara tallada a un dels seus trams, la RL4 entre la capital del Segrià i Terrassa, es desconeix encara la data exacta que es reobrirà definitivament. El secretari d’Estat de Transportes, José Antonio Santano, va assegurar el divendres que aquesta línia tornarà a tenir obert tot el seu traçat la propera setmana, sent una de les primeres que es posen en funcionament després del desgavell que afectat a tot el sistema de Rodalies en les últimes tres setmanes.
Segons va explicar el mateix Santano, aquestes limitacions s’aniran limitant gradualment en les properes setmanes, i va confiar que estiguin desactivades a l’abril. El secretari d’Estat va afirmar, a més, que “el conjunt de la xarxa estarà operativa en les properes dos setmanes”.