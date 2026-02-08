CERTÀMENS
Gran afluència de públic a la fira Lleida Ocasió
La venda de vehicles usats híbrids o elèctrics als concessionaris de Lleida va augmentar un 30,3% l’any passat i ja suposa un 24,65% del global de vendes, segons van indicar els expositors de Lleida Ocasió, certamen que se celebra fins a avui. No obstant, només un de cada deu són 100% elèctrics. La segona jornada del saló va registrar una gran afluència de públic, procedent bàsicament de la ciutat, les comarques del pla i la Franja, encara que també hi va haver visitants de la resta de Catalunya i Andorra. El Club de Vehicles Històrics de Lleida va organitzar una concentració de 21 cotxes clàssics procedents de les Borges Blanques, Juneda, Lleida i Terrassa, amb models com Renault Florida, Chevrolet Corvette, Citroën 2 CV o Ford Mustang. Així mateix, entre les novetats d’enguany destaca la presentació a Lleida del model Changan Depal S07.