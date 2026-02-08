TURISME
L’aeroport d’Alguaire rep el primer vol d’esquiadors de la temporada
El turoperador Quality Travel ha fet aquest migdia el primer viatge amb 117 suecs que passaran una setmana a Andorra // Hi hauràn vols setmanals amb ciutats del país escandinau fins finals de març
L’aeroport d’Alguaire ha rebut aquest migdia el primer vol amb esquiadors d’aquest any organitzat pel turoperador suec Quality Travel. En aquest primer vol de la temporada van desembarcar un total de 117 viatgers procedents de Gotemburgo que, després de recollir els seus estris personals, van pujar a dos autobusos direcció Andorra, on estaran una setmana. El director de l’aeroport, Xavier Gómez, ha detallat que és el primer vol de Quality Travel des de l’any 2022 i que hi haurà vols directes entre Lleida i Alguaire cada setmana fins finals de març. Altres anys van arribar a l’aeroport operadors procedents d’altres països europeus, com per exemple de Polònia el 2025.
"Estem molt contents de recuperar aquestes destinacions amb les ciutats sueques i esperem que sigui una temporada profitosa", ha dit Gómez, que ha afegit que confien a mantenir un nivell alt de viatgers amb aquest operador. "Veurem com van els vols de les següents setmanes, però ens consta que hi ha demanda i interès per vindre a Alguaire", ha remarcat.
Per la seua part, els turistes suecs van lloar que un aeroport com Alguaire pugui oferir aquests serveis. "Els grans aeroports són més caòtics i estressants, en canvi amb el de Lleida arribes, embarques i sals més ràpid, és tot molt més senzill", ha dit Jonas Hellgren, que ha vingut a Alguaire a esquiar per primera vegada al Pirineu. "A Suècia tenim pistes d’esquí, però les d’aquí són millors i ens consta que aquesta temporada hi ha molta neu", ha destacat Marina Gauffin, que aterrava acompanyada de la seua filla.
Paral·lelament, el director de l’aeroport ha assenyalat que estan tramitant el nou pla especial urbanístic perquè la infraestructura pugui acollir més hangars i equipaments. "L’anterior pla està pràcticament esgotat i esperem que el nou es tramiti el més ràpid possible perquè tenim molta demanda del sector privat d’instal·lar-se aquí", ha conclòs Gómez.