Lleida obre inscripcions per al Viver d’Agricultors amb finques ecològiques disponibles
Sis finques ecològiques estan disponibles amb acompanyament integral, maquinària i magatzem amb cambra frigorífica per a emprenedors i professionals del sector agrari.
La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida ha obert un nou període per sol·licitar una parcel·la al Viver d’Agricultors de Rufea – Espai test de Ponent. Actualment s’ofereixen sis finques amb certificació ecològica, d’entre 0,5 i 1 hectàrea, amb accés a la xarxa principal de reg i un contracte d’ús per un període de cinc anys.
El projecte inclou un acompanyament integral a les persones emprenedores, amb assessorament per a la incorporació al sector agrari, accés a maquinària i a un magatzem amb cambra frigorífica situat a l’antiga granja militar de Rufea. El primer any d’ús és gratuït i els quatre següents tenen un cost de 400 euros per hectàrea i any, un preu que inclou l’aigua a pressió a peu de parcel·la.
Per participar-hi cal presentar, abans del 25 de febrer a les 10 h, un document amb l’orientació productiva del projecte i la previsió d’ingressos i despeses dels primers anys, a través de l’enllaç habilitat. La iniciativa s’adreça a persones amb una mínima experiència en el sector agrari, així com a entitats o agricultors professionals que vulguin diversificar la seva producció.
El Viver d’Agricultors de Rufea és un projecte municipal que promou l’agricultura ecològica, de proximitat i amb valor afegit, amb l’objectiu de facilitar la incorporació de nous projectes a l’Horta de Lleida. Actualment acull dos projectes de producció d’hortalisses ecològiques i compta amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso.