Lleida participa en el projecte artístic Hipermanta per reivindicar el dret col·lectiu a la ciutat
La Paeria de Lleida forma part d'un projecte artístic i social col·lectiu desenvolupat conjuntament amb Palma, Barcelona i València amb l’objectiu de reivindicar les diverses realitats i tensions que conviuen als entorns urbans, així com denunciar la vulneració del dret col·lectiu a la ciutat.
El Centre d’Art La Panera, juntament amb l’àrea d’Inclusió de la Regidoria d’Acció i Innovació Social, ha participat en el projecte Hipermanta, una iniciativa que aborda diferents situacions de conflicte urbà a partir de respostes específiques en cadascuna de les quatre ciutats implicades. El projecte ha estat impulsat per les artistes Lluc Mayol i Violeta Ospina Dguez, que durant un any han treballat amb grups motors formats per col·lectius locals sota el segell sònic Ando Records, procés que ha derivat en la creació del dispositiu artístic Hipermanta.
La proposta desenvolupada a Lleida ha consistit en la creació d’un disc i un cançoner sota el títol “Lai la lai la – Llar, papers, treball i amors”. Aquesta part del projecte es va activar el passat mes de desembre a La Panera amb la participació directa de les persones implicades. En aquest marc, el disc es va presentar en format concert i es va convidar el públic a cantar les cançons a partir del cançoner produït, en una experiència col·lectiva que aposta per l’art com a eina de transformació social arrelada al territori.
El projecte Hipermanta ha comptat amb la col·laboració d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma de Mallorca, el MACBA de Barcelona, l’IVAM de València i el Centre d’Art La Panera de Lleida. Cada centre ha impulsat una proposta pròpia vinculada a un conflicte o tensió urbana concreta. El resultat final inclou les obres “Tarot dels silencis” (Palma), “Bingo Guateque – Safareig musical del Raval” (Barcelona), “Espigar un riu-que-no-és-riu – Diari de cordill” (València) i “Lai la lai la – Llar, papers, treball i amors” (Lleida).
Hipermanta aixopluga aquestes quatre propostes singulars, que comparteixen la voluntat de generar espais de trobada amb les comunitats per reflexionar sobre la ciutat des de la realitat i el context de cada territori. A través de la veu, el gest o el silenci, el projecte obre camins per promoure l’emancipació col·lectiva.
La iniciativa ha rebut el suport de la Fundació Daniel y Nina Carasso i s’ha activat a les quatre ciutats durant els mesos de desembre i gener. El resultat final és la producció artística d’Hipermanta, un dispositiu d’art mòbil que es podrà sol·licitar a cadascun dels museus participants.