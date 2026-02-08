Nous projectes viaris i de mobilitat al Pirineu, en fase d’estudi i licitació
El secretari general de Territori, Jordi Terrades, va confirmar que en les properes setmanes es reunirà amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, per abordar la construcció d’una rotonda al costat de les instal·lacions de la Cooperativa del Cadí. La infraestructura ha de servir per millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest punt d’entrada a la ciutat.
En matèria de carreteres, Terrades també va anunciar que la consellera Sílvia Paneque mantindrà una trobada amb la síndica d’Aran, Maria Vergés, per estudiar possibles millores als trams urbans de la carretera que uneix Vielha amb Baqueira, una via especialment transitada durant la temporada turística.
Pel que fa al transport públic, Terrades va assegurar que “està en estudi” la possibilitat d’afegir un ramal cap a l’aeroport de la Seu d’Urgell dins el projecte de tramvia impulsat per Andorra, tot i que encara no hi ha cap decisió definitiva presa.
D’altra banda, el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, va destacar que estan molt avançats els treballs per licitar la variant de l’N-260 a la Pobla de Segur, una obra llargament reivindicada que comptarà amb un pressupost de 96 milions d’euros.
Prieto també va informar que es troba en marxa l’estudi informatiu del tram de l’N-260 entre Adrall i la Seu d’Urgell, un sector que va definir com “especialment sensible” i clau com a connexió de veïnat dins aquesta carretera.
Finalment, el delegat va recordar que ja s’han adjudicat per 660.000 euros els treballs per construir la rotonda de Montferrer, una actuació que permetrà millorar la seguretat viària en aquest punt.