JUSTÍCIA
Ponent té 75 empresonats per delictes d’assassinat o homicidi
Suposa l’11% de la població reclusa de la presó lleidatana, que és de 657 persones. Dels quals 41 compleixen condemna i 34 estan pendents de judici
El Centre Penitenciari Ponent compta amb 657 reclusos, segons dades de la conselleria de Justícia a 4 de febrer, dels quals 75 estan empresonats per delictes d’assassinat o homicidi, la qual cosa representa un 11% del total. Es tracta d’una de les xifres més altes dels últims anys i són 23 per assassinat i 52 per homicidi, dels quals 34 interns –un 45%– es troben en situació de presó preventiva, és a dir, per casos que encara s’estan instruint i pendents de celebració de judici. La resta, 41, estan complint condemna. Així mateix, hi ha vuit persones amb aquests dos delictes al Centre Obert, on compleixen l’última fase de la pena imposada. A Catalunya, 1.067 dels 9.159 reclusos ho són per homicidi o assassinat.
L’assassinat és un homicidi agreujat per la premeditació, traïdoria (traïció o sorpresa, deixant a la víctima indefensa), acarnissament (intenció d’augmentar dolor de la víctima) i recompensa i comporta penes més severes.
Mario Casteràs Aznar, l’home de 65 anys que el 25 de gener va confessar haver matat una companya de pis al carrer Ciutat de Fraga, és l’última persona que ha ingressat a Ponent per un d’aquests dos delictes. En el seu cas, la causa se segueix per un delicte d’assassinat.
Violència de gènere: 10 casos
Del total de casos de la presó lleidatana, deu se segueixen per casos de violència de gènere, és a dir per homes investigats o condemnats per matar les seues parelles o dones amb les quals havien tingut una relació sentimental. Sis compleixen condemna i quatre estan pendents de judici. Pel que fa a sexes, són 71 homes i quatre dones. Que hi hagi 75 empresonats a Ponent per delictes d’assassinat o homicidi no significa que siguin tots per crims que han tingut lloc a les comarques de Lleida. Poden donar-se casos comesos en altres demarcacions, així com que hi hagi condemnats per crims a Lleida que són en altres presons catalanes.
Respecte al conjunt de la població reclusa de la presó, set de cada deu han estat condemnats mentre que hi ha 182 persones pendents de judici. Per sexes, hi ha 631 homes, que representen el 96% del total, i 26 dones (4%). Al Centre Obert de Lleida hi ha 89 persones.