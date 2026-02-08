OBRES
Talls per l’asfaltatge de trams de Balmes i Rovira Roure
Afectats per la renovació de conduccions i voreres
Aquest dilluns comença l’asfaltatge dels trams de Balmes i Rovira Roure afectats per la renovació de conduccions i voreres. L’actuació començarà als encreuaments d’Alfred Perenya i Aribau amb Rovira Roure, on s’habilitaran passos elevats per als vianants.
Es tallarà el trànsit a Aribau, des de la plaça Social, i els vehicles seran desviats per Enric Granados i Alfred Perenya. També es tallarà l’accés a aquest últim vial des de Rovira Roure. A Balmes s’iniciarà el fresatge de dos carrils i es restringirà la circulació a un carril per sentit entre les places Cervantes i Ricard Viñes. També quedarà tallat l’accés als carrers Pleyan de Porta i Bonaire.
Dimarts es pavimentaran aquests dos carrils de Balmes i dimecres, els altres dos en direcció a Cervantes. Aquestes últimes obres comportaran tancar l’accés a Torres de Sanui i Vallcalent i, de 9.00 a 12.00, al pàrquing de Ricard Viñes.