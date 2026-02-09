La Paeria va recollir 61 propostes pels usos de l'antiga estació de busos i farà un concurs arquitectònic
La Paeria i una enquesta de SEGRE recullen idees per a l'antic espai, amb opcions que van des de pàrquing i ambulatori fins a mercat o poliesportiu
El futur del Baixador de Lleida s'està configurant gràcies a una notable participació ciutadana. Tant el procés impulsat per la Paeria com una enquesta recent del diari SEGRE han recollit més de 700 propostes per als usos d'aquest emblemàtic espai. Entre les idees més destacades, s'hi troben la creació d'un pàrquing, un ambulatori, una biblioteca o un poliesportiu.
Mesos enrere, l'Ajuntament de Lleida va posar en marxa un procés participatiu exhaustiu per definir el destí d'aquest antic baixador. En aquesta iniciativa, 296 persones van aportar la seva visió, identificant 81 necessitats i formulant 61 propostes concretes. Les idees principals que van emergir inclouen la transformació de l'espai en un pàrquing públic, un ambulatori, una biblioteca, un local dedicat a la cultura popular, un mercat de proximitat amb zones de restauració o un complex esportiu amb pistes de bàsquet, vòlei, zones d'escalada i piscines cobertes.
Paral·lelament, aquesta setmana, el diari SEGRE va llançar una enquesta a les seves xarxes socials, recollint un total de 414 propostes addicionals dels seus lectors. Les opcions més votades en aquesta consulta popular coincideixen en part amb les del procés municipal, destacant la conversió del baixador en un pàrquing, un centre comercial, una pista esportiva, un poliesportiu, un mercat amb productes de proximitat o un espai gastronòmic. A més, durant el procés de la Paeria, també es van plantejar idees com un refugi climàtic, un centre de dia o una àrea comercial que complementés l'Eix.
Davant la gran quantitat i diversitat d'idees, el govern municipal ha informat que el següent pas serà la convocatòria d'un concurs d'idees, sense una data fixada. Aquesta iniciativa es posarà en marxa un cop s'hagi analitzat la viabilitat arquitectònica i tècnica de totes les propostes recopilades.